I convocati di Catanzaro - Sampdoria. Out Barak

Lo staff tecnico della Sampdoria ha diramato l'elenco dei convocati in vista della gara on programma domani alle 17.15 a Catanzaro. Da registrare il forfait di Barak, e le chiamate di Viti e Palma

Ecco la lista dei 23 convocati:

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci

Portieri: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Abildgaard, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti, Vulikic.

Centrocampisti: Begić, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi.

