Genova: blitz Guardia di Finanza negli uffici di Amt

La Guardia di Finanza si è resa protagonista di un intervento presso gli uffici di Amt per acquisire documenti relativi agli ultimi bilanci presentati, dal 2020 al 2023, e in attesa della pubblicazione di quelli degli ultimi due esercizi.

Come riporta "Il Secolo XIX", potrebbero essere utilizzati i supporti informatici speciali in forza alla Fiamme gialle e che sono stati già utilizzati per delicate attività investigative svolte in questi ultimi anni. Tra queste quella sul crollo del Ponte Morandi. I reati per cui indaga la procura di Genova sono quelli di bancarotta e falso in bilancio. Iscritti i primi nomi nel registro degli indagati.

