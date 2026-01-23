Giornata genovese per la segretaria del Pd Elly Schlein

di c.b.

27 sec
Giornata genovese per la segretaria del Pd Elly Schlein

Giornata genovese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Nell'ambito delle celebrazioni per commemorare Guido Rossa, organizzate e promosse da Cgil, Cisl e Uil, la leader del partito di centrosinistra sarà presente in piazza Piccapietra a partire dalle ore 14.30. 

A metà pomeriggio, con inizio alle 17, si terrà invece nelle sale del Maggior Consiglio e del Minor Consiglio di Palazzo Ducale l'evento "Democrazia alla prova", dove, oltre alla Schlein, saranno presenti il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l'ex ministro Fabrizio Barca e lo storico Luca Borzani.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: