Giornata genovese per la segretaria del Pd Elly Schlein

Giornata genovese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Nell'ambito delle celebrazioni per commemorare Guido Rossa, organizzate e promosse da Cgil, Cisl e Uil, la leader del partito di centrosinistra sarà presente in piazza Piccapietra a partire dalle ore 14.30.

A metà pomeriggio, con inizio alle 17, si terrà invece nelle sale del Maggior Consiglio e del Minor Consiglio di Palazzo Ducale l'evento "Democrazia alla prova", dove, oltre alla Schlein, saranno presenti il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l'ex ministro Fabrizio Barca e lo storico Luca Borzani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.