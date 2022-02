Genova, uno striscione per chiedere giustizia per Giulio Regeni: l'iniziativa del Ducale

di Marco Innocenti

Sarà esposto domani alle 17 nel Cortile Maggiore: "E' un modo per sostenere questa faticosa e corale battaglia di giustizia"

Sei anni fa, era il 3 febbraio del 2016, il corpo senza vita di Giulio Regeni veniva ritrovato al Cairo. Il giovane ricercatore italiano, in Egitto per un dottorato di ricerca per l'Università di Cambridge, era scomparso nel nulla 9 giorni prima. Da quel giorno di sei anni fa, la famiglia Regeni, gli amici e molti semplici cittadini chiedono con insistenza che sia fatta chiarezza su quanto accaduto, individuando responsabilità ed eventuali insabbiamenti.

Domani, giovedì 3 febbraio, un po' in tutt'Italia si svolgeranno celebrazioni in ricordo della morte del giovane ricercatore. Una manifestazione si svolgerà anche a Palazzo Ducale, a Genova, dove alle ore 17 nel Cortile Maggiore, sarà esposto uno striscione per chiedere giustizia e perché sulla sua morte sia fatta piena luce. Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Fondazione Palazzo Ducale Luca Bizzarri e Alessandra Ballerini, avvocato civilista specializzata in diritti umani e immigrazione.

"Esporre uno striscione, farlo nel centro della città e in un luogo di cultura - scrive Palazzo Ducale in una nota - è un atto concreto di solidarietà, un modo per sostenere questa faticosa e corale battaglia di giustizia".