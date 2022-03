Genova, una via dedicata a Giovanni Camera: "E' per tutti il pediatra dei sestresi"

di Marco Innocenti

Il sindaco Bucci: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo perché sono stato suo paziente quando avevo 10 anni: una volta l'ho anche fatto arrabbiare"

E' lunga, via Giovanni Camera, lunga quasi quanto l'affetto dei sestresi che hanno voluto ricordare la figura del grande ricercatore internazionale ma soprattutto quella del pediatra, tanto amato nella delegazione e in tutta Genova. Morto nel 2003 a Pietra Ligure, il dottor Camera aveva infatti sempre tenuto legate le sue due attività: da una parte quella del ricercatore, riconosciuto a livello mondiale come uno dei massimi esperti di malattie rare neonatali, tanto da arrivare a scoprire ben 7 nuove patologie, e dall'altra quella del medico pediatra, che lo portò all'ospedale Galliera fin dal 1966.

Stamani, a Sestri Ponente, l'intitolazione della via che da oggi porterà il suo nome, alla presenza della famiglia di Giovanni Camera, con la moglie Norma e i figli Andrea e Davide in prima fila, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del Municipio Mario Bianchi.

"E' la prima volta dopo quasi 5 anni che faccio il sindaco - ha detto Bucci - che posso dire di conoscere la persona a cui viene intitolata una via o una piazza. Conoscevo il dottor Camera, anzi sono anche stato suo paziente quando avevo 10 anni e posso anche dire che l'ho fatto arrabbiare. Le nostre famiglie hanno trascorso un paio di vacanze insieme in montagna e io, allora, non avevo tanta voglia di camminare".

"Dovremmo avere più occasioni come questa - ha ribadito il sindaco Bucci - Anzi, a scuola si dovrebbe insegnare chi erano queste persone a cui vengono intitolate vie e piazze, perché i nostri concittadini devono sapere chi sono i grandi genovesi che vengono ricordati, cosa hanno fatto per la nostra città e per farla conoscere in tutto il mondo. Per questo dico grazie a Giovanni Camera!".

Tutto è iniziato qualche tempo fa, quando il Comune ha chiesto al Municipio Medio Ponente di decidere il nome da assegnare alla nuova via sorta fra via Chiaravagna e la zona di Borzoli. A quel punto il Municipio ha deciso di interpellare i cittadini e le associazioni del territorio, invitandoli a suggerire i nomi per le nuove vie. "La figura di Camera va oltre il mondo della medicina di Genova e della Liguria - ha detto il presidente del Municipio Mario Bianchi - ma per noi è e resterà sempre il pediatra dei sestresi. Quando abbiamo chiesto al territorio di suggerire le personalità a cui intitolare la via, le risposte che sono arrivate sono state tantissime e, fra queste, spiccava sicuramente il nome del dottor Camera, segno che il suo lavoro è ancora oggi nel cuore dei tanti pazienti che ha seguito negli anni".

Grande soddisfazione da parte della famiglia: "Noi come figli e come famiglia - ha detto il figlio Andrea - abbiamo sempre amato e onorato la figura di nostro padre ma questo è una grande regalo che la città di Genova e in particolare la nostra Sestri ci stanno facendo, rendendo immortale il nome di nostro padre".