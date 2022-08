Genova, una sede più ampia e accogliente per il Punto d'informazioni turistiche al Porto Antico

di Marco Innocenti

L'assessore Bianchi: "Un Restyling in vista dei tanti grandi eventi che ci attendono, primo fra tutti l'arrivo di Ocean Race"

E' stata inaugurata al Porto Antico la nuova sede dello IAT, il centro d'informazione turistica del Comune di Genova. Uno spazio nuovo, più ampio e accogliente, dove i turisti ma, perché no, anche i genovesi potranno avere tutte le informazioni sulle principali attrazioni e sugli eventi che si svolgono in città.

“Volevamo un restyling del punto che c'era già – commenta l'assessore al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi - anche in vista dei tanti e grandi eventi che ci aspettano, primo fra tutti l'arrivo di Ocean Race. Il risultato è un hub che credo sia all'altezza delle aspettative non solo dei turisti ma anche dei genovesi che vogliono visitare questa nostra meravigliosa città. La posizione non poteva essere migliore, ci troviamo in un nodo essenziale che è il Porto Antico, per il nostro centro ma anche per tutti collegamenti pubblici verso ponente e levante”.