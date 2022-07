Genova, una famiglia di cinghiali per le vie di Begato: ribaltano i cassonetti e la cena è servita

di Marco Innocenti

Una scena che si ripete quasi ogni sera in molte zone della città, con i conseguenti pericoli per la circolazione

Una scena che si ripete, puntualmente, quasi in ogni zona della città, da levante a ponente, in Valbisagno come in Valpolcevera: al calar della sera, interi gruppi di cinghiali escono dalla boscaglia e iniziano a vagare per le strade in cerca di quello che il menu offrirà loro quel giorno. Basta poco, è sufficiente ribaltare un paio di cassonetti e il gioco è fatto: la cena è servita, per tutta la famiglia.

Negli ultimi tempi infatti a scorrazzare per le strade di Genova sono sia esemplari isolati che interi gruppi familiari, composti da alcuni adulti e tanti, tantissimi piccoli di varie età. Il cibo non manca, visto che l'uomo provvede con i suoi rifiuti e così la scena si ripete, sera dopo sera, come in un copione immutabile. A complicare tutto, poi, c'è anche il rischio rappresentato dalla peste suina, ancora ben presente in molti comuni dell'entroterra della nostra regione.

Prima di tutto, però, questi cinghiali dalle abitudini "troppo cittadine" rappresentano un vero pericolo per la circolazione, per le auto ma soprattutto per chi viaggia in moto o in scooter.

L'ultimo video arrivato alla nostra redazione è stato girato proprio ieri sera, martedì 26 luglio, dal nostro ascoltatore Ermanno Pastorino che, in serata, si trovava a percorrere via Maritano nel quartiere di Begato in Valpolcevera. nel video si vedono diversi esemplari di ogni età ma, come racconta lo stesso Pastorino, "i cinghiali che banchettavano fra i rifiuti erano molti di più: prima che prendessi in mano il cellulare, molti di loro si sono dileguati in mezzo alla boscaglia".