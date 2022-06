Genova: "un mare di opportunità" con gli eventi di Carige, Arca Fondi Sgr e il Team Fast&Furio

di Redazione

Al Porto Antico da giovedì a sabato talk su blue economy e sostenibilità ambientale e iniziative con "Il Porto dei Piccoli" per allietare i pazienti del Gaslini

In occasione dell’arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2022, Arca Fondi SGR e Banca Carige organizzano il 16, 17 ed il 18 giugno, al Porto Antico, una tre giorni dedicata al mare ed alla sostenibilità ambientale e sociale dal titolo “Un mare di opportunità. Blue economy e crescita sostenibile”.

Alla prestigiosa competizione velistica partecipa infatti, con la sponsorship di Banca Carige e Arca Fondi SGR, il Maxi 100 ARCA SGR condotto dallo skipper di fama internazionale Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, che si è aggiudicato l’edizione 2021.

La presenza sotto la Lanterna di questa blasonata regina di tante regate, nata dal sogno del team di Furio Benussi di riportare alla competizione un glorioso scafo da regata in disarmo (altrimenti destinato ad essere disperso nell’ambiente) e realizzata con grande attenzione all’impatto ambientale, offre l’opportunità di riflettere sull’importanza del mare per la salute del Pianeta e la qualità della vita di tutti noi. Un tema oggi più che mai vitale, al centro della Agenda 2030, che vede il mondo della finanza chiamato ad assumere un ruolo strategico nel premiare i comportamenti virtuosi orientando gli investimenti e, di conseguenza, la sensibilità di imprese e risparmiatori.

Durante le tre giornate lo spettacolare Maxi 100 di Furio Benussi – 33 metri di lunghezza di carbonio, quasi 7 di pescaggio ed un albero alto 40 metri – sarà ormeggiato alle banchine nei pressi della Darsena ed ospiterà diverse attività dedicate sia agli adulti che ai bambini, in particolare ai piccoli degenti dell’Ospedale Gaslini, in parallelo con i laboratori ed i talk organizzati presso la location “a terra” dell’NH Marina di Genova.

Molto intenso il programma della manifestazione che coinvolgerà Istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell’economia e delle imprese, con la finalità di promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità.

Darà il via alla manifestazione, il 16 giugno alle 14.30, l’iniziativa, dedicata in particolare alle famiglie, diretta alla sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento marino da microplastiche che Arca Fondi SGR e Banca Carige hanno organizzato con Marevivo Onlus al centro kayak del Porticciolo di Nervi.

L’incontro, avrà come testimonial d’eccezione la paracanoista ligure Amanda Embriaco (Ambassador del Porto dei Piccoli) reduce dai successi della Word Cup di Poznan, e unirà grandi e piccini in un pomeriggio di sport e citizen science.

Momenti di ampia riflessione saranno anche offerti dal convegno organizzato sempre presso l’Hotel NH Marina focalizzato sui temi delle pratiche sostenibili e premianti nell’economia e nella finanza, nella serata del 18 giugno alle 18.30.

Al think talk “Blue economy, ambiente e sostenibilità” prenderanno parte Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, istituzione fortemente impegnata nel ridisegnare in maniera sostenibile gran parte del waterfront genovese, l’assessore Pietro Piciocchi, che nell’ambito della Giunta Comunale segue i progetti PNRR per la sostenibilità, Andrea Razeto, imprenditore, vicepresidente di Confindustria Nautica, past president e membro del Comitato Esecutivo di ICOMIA, International Council of Marine Industry, che porterà la testimonianza del mondo delle imprese nautiche europee coinvolte nella sfida di ridurre drasticamente l’impatto ambientale, Michela Sossella, responsabile Strategie Commerciali e Pricing di Banca Carige, ed Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, che approfondiranno sotto il profilo finanziario il tema delle scelte collegate alle policy ESG che le imprese sono chiamate ad adottare nel contesto dell’Agenda 2030 e che saranno favorite dalle misure assunte dal PNRR.

Nel corso della serata Gloria Camurati, dell’Associazione Il Porto dei piccoli, illustrerà il Progetto triennale sostenuto da Banca Carige ed Arca Fondi SGR “Sailing for children in hospital – cleaning the sea edition” che verrà avviato la mattina del 18 giugno, dedicato in particolare ai piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico G. Gaslini. Il progetto prevede laboratori ed escursioni a bordo del 100 piedi del team di Benussi con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare i più piccoli sull’inquinamento marino da macro e microplastiche, stimolando così un cambiamento di abitudini tra i cittadini di domani.

I bambini verranno seguiti a bordo e nelle varie attività dagli operatori dell’Associazione Il Porto dei piccoli che si occupa da anni di offrire ai degenti di ospedali e reparti pediatrici delle opportunità di svago legate al mondo del mare come sostegno psicologico per affrontare la malattia.

La tre giorni al Porto Antico, prevede anche “La vela esempio di sostenibilità, team building e performance”, progetto di formazione che impegnerà soprattutto la giornata di venerdì 17 giugno, dedicato specificamente ai dipendenti di Banca Carige e orientato al significato ed al valore delle scelte ESG, nonché alla condivisione ed allo sviluppo della progettualità in comune.