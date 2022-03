Genova, ubriaco pretende di essere portato in stazione con l'ambulanza poi prende a pugni un poliziotto

di Marco Innocenti

Il giovane, un 25enne residente a Massa, è stato arrestato per minacce e lesioni, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta

Notte burrascosa per i militi dell'ambulanza intervenuti in via Bari, intorno all'una. La chiamata era per soccorrere un giovane di 25 anni, residente a Massa, che aveva decisamente alzato troppo il gomito. All'arrivo dell'ambulanza, però, il ragazzo ha cominciato a dare in escandescenza, chiedendo con sempre maggior insistenza di essere accompagnato in stazione per fare ritorno in Toscana, insieme agli amici che erano con lui e che avevano chiamato i soccorsi.

in pchi minuti, il 25enne ha iniziato a gridare e, sul posto, è arrivata anche la polizia per riportare la calma. Il ragazzo perà ha continuato ad agitarsi e alla fine ha sferrato un pungo a uno degli agenti, minacciando tutti i presenti. Risultato, l'arresto per minacce e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta.