Genova, torna il Liguria Pride: sabato 11 giugno la parata per le vie della città

di Marco Innocenti

Una settimana di eventi al Village allestito ai Giardini Luzzati con approfondimenti, silent disco, karaoke e giochi

Torna, dopo due edizioni in forma diversa causa pandemia, il Liguria Pride: l'evento, organizzato dal Coordinamento Liguria Rainbow, si pone come momento di riflessione sul movimento LGBT+, che culminerà con la parata per le vie della città in programma per sabato 11 giugno, preceduta da sette giorni ricchi di attività rivolte a tutti. Il Village e la Parata sono insieme occasione di visibilità per le persone verso le quali una cultura omofoba e omonegativa, intollerante verso i cambiamenti sociali, vorrebbe tutti chiusi a esprimere se stessi nelle proprie quattro mura, senza dare pubblico scandalo o fastidio.

"SIAMO FUORI!", slogan di questa edizione 2022, ci riconnette alle origini del movimento LGBT+ italiano, nato a Sanremo. Fu infatti il F.U.O.R.I.! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) a organizzare la prima protesta al congresso di sessuologia che si teneva al Casinò della città dei fiori il 5 aprile 1972. Abbiamo perciò deciso di ricordare questa data dedicando alla ricorrenza storica il Pride di quest'anno, nonché una mostra presso Primo Piano di Palazzo Grillo (piazza delle Vigne) aperta fino al 10 luglio.

La Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza sarà sabato 11 giugno con partenza da via San Benedetto (concentramento dalle ore 15 e partenza ore 16) e arrivo in piazza De Ferrari.

Questo il percorso: via san Benedetto, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume, via XX Settembre. ARRIVO in: piazza De Ferrari (lunghezza complessiva 4 km).

Il Liguria Pride Village (4-12 giugno) è un festival dei diritti, nella cornice dello spazio accogliente dei Giardini Luzzati, un luogo di incontro tra persone nel rispetto delle reciproche diversità. In questa kermesse sarà possibile partecipare a mostre, concerti, giochi, teatro e presentazioni di libri, che animeranno un villaggio colorato nella città, per attraversare i muri delle identità e fare incontrare le persone, ognuna con la sua diversità e storia di vita. Sarà inoltre possibile cimentarsi in nuovi e divertentissimi giochi collettivi, alcuni anche con ricchi premi (competizione di orienteering, caccia al tesoro) o ancora mettersi alla prova con la danza sui tacchi o ballare sulle note “silenziose” della Silent Disco, o sfidarsi in tornei di giochi di carte e da tavolo. Inoltre, per la prima volta, in questa edizione è previsto un tattoo walk-in presso Moro Tattoo (Via di S. Bernardo, 38/40) dalle 9 alle 19 del 4 giugno.

Otto giorni per tantissimi eventi, il Village è una proposta per stare insieme rivolta a soggetti e generazioni differenti, aperta alla cittadinanza all'insegna della gratuità.

sabato 4 giugno: SILENT DISCO e tattoo walk-in;

domenica 5 giugno: presentazione di libri, caccia al tesoro, talk su HIV e danza sui tacchi;

lunedì 6 giugno: cirulla e talk su euforia e disforia di genere;

martedì 7 giugno: talk all’insegna della intersezionalità;

mercoledì 8 giugno: karaoke (GENDERoke per l’occasione) preceduto dal LIGURIA PRIDE LIVE dal vivo;

giovedì 9 giugno: giornata di talk su lesbiche nei media e alla sera spettacolo con la stand up comedian ANNAGAIA MARCHIORO al teatro La Claque in Agorà;

venerdì 10 giugno: legal quiz e concertone con EMMANUELLE e i QUEEN OF SABA;

sabato 11 giugno: la PARATA e OFFICIAL PARTY ai Giardini Luzzati e a seguire AFTER OFFICIAL PARTY al VIRGO in Corso Italia;

domenica 12 giugno: Village Kids dedicato ai bambini e alle bambine, con giochi e incontro con gli illustratori e le illustratrici dei loro libri.

E poi, il la mostra di CHEAP nell’area archeologica, aperitivi e dj set e ogni giorno dalle ore 16,30 il VILLAGE KIDS un festival nel festival con laboratori, giochi e letture.