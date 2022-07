Genova, terremoto al vertice di Amiu: si dimettono il presidente Pongiglione e il vicepresidente Moltini

di Marco Innocenti

Campora: "Tante le azioni svolte dalla società come l'avviamento di progetti fondamentali quali la costruzione dell'impianto di trattamento rifiuti"

Terremoto al vertice di Amiu Genova, la società partecipata che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio della città e di molti altri comuni in tutto il genovesato. Al termine della seduta di oggi del consiglio di amministrazione, infatti, sono arrivate le dimissioni contemporanee del presidente Pietro Pongiglione e del vicepresidente Pietro Moltini. Finisce così la presidenza dell'ex presidente dell'ospedale Gaslini, iniziata nell'ottobre del 2019.

"Il percorso che ha accompagnato la mia entrata in azienda dal 2019 ad oggi è stata molto importante dal punto di vista personale, umano e professionale - ha detto Pongiglione - Ho svolto il mio lavoro con grande impegno, dedizione e passione in un'azienda che aveva la necessità di trovare nuovi stimoli e prospettive. L'amministrazione comunale è stata un riferimento costante e continuo di grandissima importanza e lascio AMIU nelle migliori condizioni per proseguire la propria attività in modo sempre più proficuo e importante. Sicuramente molte delle persone con cui ho lavorato mi lasciano un ottimo ricordo, spero che il sentimento sia reciproco".

"A nome dell’amministrazione comunale - ha sottolinea l’assessore all’ambiente del comune di Genova, Matteo Campora - voglio ringraziare il presidente Pietro Pongiglione e il vicepresidente Pietro Moltini per il lavoro svolto alla guida di AMIU che ci ha permesso di centrare importanti risultati e dare vita a progetti che daranno in futuro frutti importanti per il miglioramento e l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. Sono tante le azioni svolte dalla società a Genova e nell’area metropolitana come l'avviamento di progetti fondamentali quali la costruzione dell'impianto di trattamento rifiuti, l'affidamento ad AMIU della gestione del Genovesato e l'avvio di un piano di investimento per la sostituzione dei cassonetti. Auguriamo al Presidente Pongiglione e al Vice Presidente Moltini di continuare a mettere le loro competenze a disposizione della città".