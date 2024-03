Genova, teatro: "Supplici" di Euripide al Modena dal 13 al 15 marzo

Dal mercoledì 13 a venerdì 15 marzo al Teatro Gustavo Modena va in scena Supplici di Euripide, diretto da Serena Sinigaglia, spettacolo vincitore del Premio della Critica 2022 dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Le supplici sono le sette madri degli eroi ateniesi uccisi presso le porte di Tebe. Giungono ad Atene per implorare il loro re Teseo, affinché recuperi i cadaveri dei figli, che Tebe si rifiuta di restituire. Il re ateniese decide di aiutarle e quando un messaggero tebano intima a Teseo di non intromettersi, il re rammenta all’araldo la legge che impone di onorare i defunti, difendendo i valori di democrazia, libertà e uguaglianza vigenti in Atene.

In Supplici risuonano temi come il conflitto tra democrazia e tirannia, il ruolo delle donne nella società, la fratellanza tra i popoli, la pietà e la ricerca della giustizia. Nell’affrontare questa pietra miliare del teatro occidentale, Serena Sinigaglia, nota e già lodata dalla critica per le sue messe in scena di classici greci come Donne in parlamento di Aristofane e Le Baccanti, dello stesso Euripide, si avvale di una nuova traduzione realizzata ad hoc da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi dove brillano alcuni interventi di scrittura, come l’inserimento di brani di autori quali Platone e Nicolò Machiavelli.

Sul palcoscenico a dominare la scena sette grandi attrici (Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Virginia Zini, Sandra Zoccolan, Debora Zuin) che interpretano nei diversi momenti le madri, il coro e i vari personaggi.

"Da anni volevo affrontare Supplici di Euripide – spiega la regista - adesso è arrivato il momento di farlo. Il crollo dei valori dell’umanesimo, il prevalere della forza, dell’ambiguità più feroce, il trionfo del narcisismo e della pochezza emergono da questo testo per ritrovarsi intatti tra le pieghe dei giorni stranianti e strazianti che stiamo vivendo".

Supplici va in scena dal 13 al 15 marzo: mercoledì e venerdì alle ore 20.30, giovedì alle 19.30. Mercoledì servizio navetta gratuito in collaborazione con A.Se.F. con partenza alle ore 19.30 davanti al Teatro Ivo Chiesa, prenotabile al numero 0105342 400 dal martedì al sabato ore 10–13 e 15–18.