Genova, tamponamento sul ponte San Giorgio in A10: ferito un 36enne

di Marco Innocenti

L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena

Code e rallentamenti in A10 sul ponte Genova San Giorgio, in direzione del capoluogo a causa di un incidente, avvenuto intorno alle 14,30. Per cause ancora da accertare, due veicoli si sono tamponati e un uomo di 36 anni sarebbe rimasto ferito nell'impatto. Soccorso dai medici del 118, l'uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Come detto, l'incidente sta creando qualche problema al traffico, con alcuni rallentamenti che si sarebbero formati lungo il viadotto in direzione di Genova.