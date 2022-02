Genova, tamponamento in Sopraelevata: code in ingresso a Sampierdarena

di Marco Innocenti

Un furgone è stato costretto a fermarsi lungo la corsia di sorpasso in direzione Levante. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale

Un banale tamponamento, senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, sufficiente però per mandare in tilt il traffico in Sopraelevata, all'altezza dell'ingresso in fondo a Lungomare Canepa a Sampierdarena. Un furgoncino è rimasto per diversi minuti bloccato lungo la corsia di sorpasso, poco prima della rampa d'accesso dal Terminal Traghetti, e questo ha causato rapidamente un lungo incolonnamento di veicoli diretti verso il centro città.

Anche nell'altra direzione, verso Ponente, in parte a causa dei soliti "curiosi" e in parte per la difficoltà della viabilità cittadina di assorbire il traffico proprio per le conseguenze del tamponamento in direzione levante, code e rallentamenti hanno iniziato a crearsi dalle prime ore della mattinata.