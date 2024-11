Genova: Subbuteo tradizionale, la Fratelli Bari Reggio Emilia vince lo scudetto

Con un eccezionale cammino fatto di 11 vittorie su altrettante partite, la squadra F.lli Bari Reggio Emilia si è laureata campione d'Italia a squadre di Subbuteo Tradizionale, il gioco da tavolo a suo tempo importato e distribuito in Italia dalla Edilio Parodi di Manesseno. La formazione, composta da Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli, Alessandro Montanari e dal giocatore spagnolo Carlos Flores, ha dominato l’intera competizione, fin dalla prima giornata, conquistando il titolo con una performance impeccabile. Il torneo si è svolto presso lo Stadium Genova Fiumara e ha visto la partecipazione di 51 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 300 partecipanti. La competizione, inserita nel programma degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, ha suscitato grande interesse, con oltre 221.000 visualizzazioni complessive sulla piattaforma TikTok, dove l’intero torneo è stato trasmesso in live streaming sull’account ufficiale della Fisct (@fisctsubbuteo).



Retrocessioni e promozioni nel weekend di gare - Al termine del torneo, sono retrocesse in Serie B le squadre CCT Roma, US Valponte e Aosta Warriors, mentre il Torino 2009 ha vinto il campionato di Serie B, guadagnando così la promozione nella massima categoria. Nella stessa serie, il Subbuteo Casale e il Palermo sono riusciti a guadagnarsi l’accesso alla Serie A, completando il podio delle promozioni. Per quanto riguarda la Serie C, sono state promosse tre squadre: Viterbese, Taranto e Verona.

Un evento seguito da migliaia di appassionati - Il campionato si è svolto presso lo Stadium Genova Fiumara e ha visto la partecipazione di 51 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 300 partecipanti. La competizione, inserita nel programma degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, ha suscitato grande interesse, con oltre 221.000 visualizzazioni complessive sulla piattaforma TikTok, dove l’intero torneo è stato trasmesso in live streaming sull’account ufficiale della Fisct (@fisctsubbuteo).



Una sfida tra le migliori squadre italiane - La manifestazione ha visto confrontarsi le migliori squadre del panorama nazionale, determinando la classifica finale della Serie A, composta da 12 squadre, e della Serie B, anch’essa con 12 formazioni. Inoltre, sono stati organizzati tre gironi di Serie C, ciascuno formato da 9 squadre, per completare il quadro delle competizioni.