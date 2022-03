Genova, stasera la Via Crucis della Comunità Ucraina in piazza della Vittoria

di Marco Innocenti

Già accolti in città 419 profughi, 207 di questi sono bambini. Stamani da piazzale Kennedy è partito il decimo tir di aiuti umanitari

Sedicesimo giorno di guerra in Ucraina e, mentre prosegue l'afflusso incessante di profughi anche in Liguria, la Comunità Ucraina di Genova ha organizzato per stasera un momento di preghiera e raccoglimento, con una Via Crucis che verrà celebrata a partire dalle 20.30 in piazza della Vittoria. Nel corso della celebrazione, saranno lette alcune testimonianze di madri che hanno figlio o mariti in Ucraina, intenti a combattere per il proprio paese.

Intanto, il cappellano della Comunità Ucraina presso la chiesa di Santo Stefano padre Vitalj Tarasenko ha aggiornato i numeri dell'accoglienza: grazie alla collaborazione con la Caritas e con il Comune di Genova, finora, sono stati accolti 151 nuclei familiari, in tutto 419 persone. Fra loro 197 donne, 207 bambini e 15 uomini.