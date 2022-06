Genova, Stanley Tucci visita lo storico Bar Moretti in centro storico

di Marco Innocenti

L'improvvisata del celebre attore e regista statunitense, impegnato in un tour del nostro paese alla scoperta di gusti e tradizioni

E' impegnato in un personalissimo tour dell'Italia, alla scoperta delle tradizioni e dei sapori del nostro paese, e ieri sera Stanley Tucci ha fatto tappa a Genova, in pieno centro storico, per visitare lo storico Bar Moretti di piazza San Bernardo. Un'improvvisata, quella del celebre attore e regista americano ma di chiare origini italiane, immortalata dagli stessi gestori del bar che, con una foto pubblicata sui loro social, hanno celebrato la visita inattesa.