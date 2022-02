Genova, si stacca una lamiera dal soffitto del tunnel di via Canevari

di Marco Innocenti

Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza ma i veicoli in direzione mare procedono su una sola corsia di marcia: traffico rallentato in tutta la zona

Martedì 08 Febbraio 2022