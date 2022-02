Genova, si sfidano con le moto a Trasta, fermati dalla Polstrada: "Andavano a 110 all'ora"

di Marco Innocenti

Via Ugo Polonio come una pista in cui sfidarsi a colpi di sorpassi e sgasate. E' successo nel pomeriggio di ieri, davanti agli occhi attoniti di due agenti in borghese del Nucleo Polizia Stradale del Reparto Pronto Intervento, in servizio nella zona fra Trasta e Murta, in Valpolcevera. All'improvviso, due motociclisti sono sfrecciati lungo via Ugo Polonio alla velocità di 110 kmh, dove il limite è addirittura di 30 all'ora e dove sono presenti numerosi attraversamenti pedonali.

"Gli agenti hanno notato i mezzi a due ruote sfrecciare in via Ugo Polonio - fa sapere la polizia - e si sono lanciati all’inseguimento dei motociclisti indisciplinati che, non paghi, hanno sorpassato - completamente contromano - numerose auto nei pressi dell’incrocio che porta a Murta, creando un evidente pericolo per i veicoli che procedevano in direzione opposta".

la loro corsa, però, è stata molto breve: uno dei centauri è stato fermato praticamente subito, il secondo è stato rintracciato poco dopo. Ad entrambi è stata contestata la condotta spregiudicata per l’alta velocità e le sconsiderate manovre di sorpasso e per loro è scattata la sospensione della patente, la decurtazione di 15 punti e una multa di 254 euro.