Genova, scontro tra auto e bus in via XX Settembre: 4 persone ferite

A Genova in via XX Settembre si è verificato uno scontro tra auto e bus poco dopo le 10 del mattino, che ha causato il ricovero in ospedali di 4 passeggeri, rimasti feriti durante lo scontro. L'autista del bus ha frenato bruscamente per evitare l'impatto con l'auto e sono caduti sbattendo per terra. Una persona si trova al Galliera, una a Villa Scasse e due al San Martino in codice giallo, le loro condizioni non sono gravi. Sono intervenuti la Croce Bianche di Carignano, la Nuova Volontari San Fruttuoso e la Squadra emergenze. Sul posto anche la polizia locale per cercare di ricostruire la dinamica dell'incedente e le eventuali responsabilità.