Genova, scontro fra auto e moto in Corso Torino: ragazza in gravi condizioni

di Marco Innocenti

La donna ha riportato diverse fratture al femore e al polso. Pesanti ripercussioni sul traffico sia in direzione del centro che verso levante

Un grave incidente questa mattina intorno alle 7 all'incrocio fra via Tolemaide e Corso Torino. Nell'urto, che è stato piuttosto violento e ha visto coinvolte un'auto e uno scooter, ad avere la peggio è stata la ragazza alla guida del mezzo a due ruote, che nella caduta ha riportato diverse fratture al femore e al polso. Subito soccorsa dai militi del 118, la donna è stata trasferita in codice rosso al San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale che si sono messi al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Pesanti comunque le ripercussioni sul traffico, con forti rallentamenti sia in direzione del centro città che verso levante.