Genova, risse e accoltellamenti al "Babylon" di Sampierdarena: il Questore lo chiude per 30 giorni

di Marco Innocenti

A maggio un giovane era stato ferito al volto e aveva perso un occhio. Pochi giorni dopo un altro è stato aggredito con un tirapugni

Il Questore di Genova ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza d’esercizio del locale “Babylon Club Danze” sito in vico Alberto di Bozzolo 1 a Sampierdarena. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’articolata istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, dalla quale è emerso che il locale, già più volte raggiunto in passato, anche sotto gestioni diverse da quella attuale, da altri provvedimenti di sospensione, continua ad essere teatro di gravi episodi di violenza che mettono a rischio l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica e vedono come protagonisti una significativa quota di frequentatori dello stesso.

Da ultimo, il 2 maggio scorso, un giovane era stato ferito al volto da un fendente riportando la perdita di un occhio, mentre il 7 maggio un altro giovane era stato percosso violentemente con l’utilizzo di un tirapugni. Il provvedimento amministrativo è stato notificato nella giornata di ieri dal personale del Commissariato di P.S. Cornigliano, incaricato di vigilare sulla sua osservanza, procedendo ai sensi di legge in caso di eventuali violazioni.