Genova, rissa in un circolo a Borzoli: licenza sospesa e locale chiuso

di Marco Innocenti

Si tratta del circolo "Amici 72" dove il 4 dicembre era scoppiata una violenta lite con lancio di oggetti e finestre divelte e vetri infranti

Licenza sospesa e quindi attività chiusa per 10 giorni per il circolo privato "Amici 72" di via Borzoli a Genova. Lo ha deciso il Questore dopo che lo scorso 4 dicembre, all'interno del circolo, era scoppiata una violenta rissa scatenata da 4 avventori, con tanto di lancio di oggetti, finestre divelte e vetri infranti. Tre dei responsabili erano anche stati identificati e denunciati.

Già nel settembre scorso i poliziotti della Questura avevano denunciato un uomo trovato a spacciare fuori dal circolo e, nelle settimane seguenti, i poliziotti erano dovuti intervenire diverse volte per situazioni di reati contro la persona, il patrimonio o di spaccio di stupefacenti.