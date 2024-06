Genova, risate in città con "Ridere d'Agosto": torna la rassegna del Teatro Garage

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova si prepara ad accogliere la 34ª edizione del festival "Ridere d’agosto ma anche prima", organizzato dal Teatro Garage.





Dal 3 luglio al 4 agosto 2024, il festival offrirà 20 appuntamenti tra cabaret, commedia contemporanea, musica, teatro d’improvvisazione e spettacoli per famiglie, con eventi distribuiti tra Villa Imperiale e il Porto Antico.





I protagonisti includono i Bruciabaracche, i Pirati dei Caruggi, Luca Bizzarri, Enzo Paci e Gabriele Cirilli. Le esibizioni al Porto Antico, presso l'Arena del Mare e Piazza delle Feste, presenteranno nuovi spettacoli di questi comici liguri, mentre a Villa Imperiale si alterneranno spettacoli di vari generi, dalla commedia al teatro dialettale e musicale.





"Grazie a ‘Ridere d’agosto ma anche prima’ siamo pronti a vivere un mese intero all’insegna della comicità e dell’intrattenimento – commenta l’assessore alle Politiche Giovanili di Regione Liguria Simona Ferro. – Ci troviamo davvero di fronte a una delle rassegne più longeve del territorio, un appuntamento ormai imperdibile per tanti cittadini e tante famiglie genovesi. È affascinante scoprire come ogni anno questo festival si rinnovi con tante conferme ma anche alcune gradite sorprese. Anche nel 2024 molti protagonisti della rassegna saranno liguri, nel pieno rispetto della tradizione, a testimonianza di come il Teatro Garage continui a credere fortemente nello straordinario talento dei nostri comici, da sempre un’assoluta garanzia di successo e divertimento".





"Da oltre trent’anni “Ridere d’Agosto” è una rassegna che contraddistingue le estati genovesi – afferma Paola Bordilli, assessore al Commercio e Artigianato del Comune di Genova -. È quindi un vero piacere per la nostra Amministrazione essere ancora al fianco del Teatro Garage che, sin dalle sue prime edizioni, organizza una manifestazione che ha saputo crearsi un’identità importante proponendo e lanciando anche artisti poi affermatisi a livelli assoluti. Anche quest’anno i numerosi appuntamenti in cartellone spaziano dal cabaret al teatro senza tralasciare la musica, offrendo un ventaglio di proposte per tutti i gusti. Altrettanto importante è la conferma delle location che ospiteranno gli spettacoli: Villa Imperiale, grazie alla preziosa collaborazione del Municipio III Bassa Valbisagno, e il Porto Antico".





"Uno dei festival più longevi della tradizione genovese è arrivato alla sua 34ª edizione – raccontano le organizzatrici Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso, del Teatro Garage – Il programma di quest’anno, con 20 spettacoli di cui 15 a Villa Imperiale e 5 al Porto Antico, come di consueto propone diversi modi di fare comicità con un occhio di riguardo per i talenti nostrani. Genova e la Liguria hanno una lunga tradizione di comici di grande successo e siamo fieri e onorati di dare spazio, all’interno della nostra rassegna, a gran parte di questi talenti".





PORTO ANTICO – Cinque sono gli spettacoli in scena tra i prestigiosi palchi dell’Arena del Mare e di Piazza Delle Feste, con inizio alle ore 21.30. Nella prima location, va in scena giovedì 11 luglio “Sai chi ti saluta?”, il nuovo spettacolo dei Bruciabaracche. Il supergruppo della comicità composto da Andrea Di Marco, Daniele Raco, Enzo Paci, Marco Rinaldi, Andrea Possa, Andrea Carlini, Antonio Ornano e Daniele Ronchetti torna con un nuovissimo show in cui conferma la chiave per il successo: divertirsi per divertire. Sempre all’Arena del Mare, martedì 30 luglio, un altro appuntamento fisso dell’estate genovese: I Pirati dei Caruggi portano in scena “Basylicon Valley”, uno spettacolo in cui Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon offrono tutta l’energia e la varietà dell’umorismo made in Liguria, fra risate e qualche stilettata all’inconfondibile carattere ligure.





Nel vicino palco di Piazza delle Feste, sono in programma tre appuntamenti. Venerdì 19 luglio il protagonista assoluto è Luca Bizzarri con il suo “Non hanno un amico”, lo spettacolo scritto dal comico genovese con Ugo Ripamonti e ispirato all’omonimo podcast di grande successo che parla della comunicazione politica dei nostri tempi, tra fenomeni social e costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione. Sempre in Piazza delle Feste, sabato 20 luglio sale sul palco Gabriele Cirilli con “Il meglio di…”, un monologo che attraversa tutti generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret, con racconti di vita vissuta che toccano anche le corde del cuore, canzoni e gag irresistibili. A chiudere il trittico di spettacoli in Piazza delle Feste targati “Ridere d’agosto ma anche prima” è, mercoledì 24 luglio, Enzo Paci con “Uh! Dalla clava a TikTok”. Uno spettacolo in cui il comico genovese, recentemente acclamato per la sua interpretazione di Paolo Villaggio nel film “Com'è umano lui” su Rai 1, affronta a suo modo il tema dell’evoluzione, con la partecipazione della danzatrice Romina Uguzzoni.