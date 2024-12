Genova, riqualificazione dello Champagnat con verde, impianti sportivi e spazi per famiglie

Il complesso Champagnat di Genova sarà trasformato in un nuovo polo urbano con servizi pubblici, verde e impianti sportivi. L’assessore all’urbanistica Mario Mascia ha presentato il progetto in Consiglio comunale, sottolineando come il piano includa un polmone verde di 1000 mq, strutture scolastiche potenziate e spazi per lo sport, come piscine, campi da paddle e un polo di medicina dello sport.

Un progetto rinnovato – La proposta, completamente rivista rispetto al passato, si concentra sulla creazione di un polo urbano integrato, accessibile e sostenibile. L’assessore Mascia ha spiegato: “Il nuovo progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale, potenziamento degli spazi scolastici e la realizzazione di un complesso sportivo avanzato, con tre piscine, campi da paddle e tennis, e un polo ambulatoriale dedicato alla medicina dello sport”.

Spazi verdi e accessibilità – Al centro del progetto vi è un’area verde di 1000 mq, comprensiva di un giardino pubblico e di una zona relax con pensiline ombreggianti e arredi urbani. Sarà riqualificata anche la parte antistante di via Caprera, con aiuole, alberature e spazi pedonali, per garantire maggiore accessibilità e sicurezza, soprattutto per le persone con disabilità.

Bilancio arboreo positivo – Mascia ha sottolineato l’attenzione dedicata alla componente verde: “Saranno piantati 39 nuovi alberi, tra cui cipressi, querce da sughero e corbezzoli, con un bilancio positivo rispetto alle alberature rimosse”. Questo intervento include anche la messa a dimora di arbusti e tappezzanti, per migliorare l’estetica e la funzionalità ecologica dell’area.

Nuove normative urbanistiche – Il progetto è stato possibile grazie alle modifiche al Piano Urbanistico Comunale approvate nel 2023, che favoriscono la riqualificazione ambientale e la valorizzazione dei servizi pubblici. “Tali interventi – ha precisato Mascia – devono avere ricadute significative sul contesto urbano, con un’offerta di qualità che attragga un bacino d’utenza più ampio del singolo quartiere”.

Un passato controverso – La precedente proposta di riqualificazione, avanzata nel 2017, prevedeva un’autorimessa su tre livelli e una media struttura di vendita. Tuttavia, il piano sollevò critiche per l’impatto idrogeologico e la riduzione degli spazi scolastici e sportivi. Dopo il ritiro del progetto nel 2022, l’attuale proposta punta a un bilanciamento tra sviluppo urbano e sostenibilità.

Prospettive future – I lavori preparatori, già avviati, includono la demolizione di strutture obsolete. Il nuovo complesso non solo modernizzerà il quartiere, ma offrirà servizi all’avanguardia per studenti, famiglie e sportivi, con un occhio di riguardo per l’ambiente e la comunità.