Genova: riapre la Torre Grimaldina di Palazzo Ducale in primavera. Restaurata la terrazza

La Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova riaprirà al pubblico dalla primavera 2026 dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione finanziato con fondi Pnrr. Per la prima volta sarà accessibile anche la terrazza panoramica, finora visitabile solo in modo limitato, che offrirà una vista simbolica e suggestiva sulla città e sulla Lanterna.

Costruita tra il X e il XIII secolo, la torre è stata per secoli il carcere della città e ha ospitato prigionieri illustri come il pirata Dragut, il violinista Niccolò Paganini, il pittore Peter Mulier detto “Cavalier Tempesta” e il patriota Jacopo Ruffini. Il progetto di restauro non restituisce solo uno spazio architettonico, ma un luogo narrativo capace di raccontare la storia di Palazzo Ducale e di Genova attraverso le sue carceri storiche e il nuovo affaccio panoramico.

