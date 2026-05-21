Genova, rapinò anziana a Castelletto: arrestato il presunto responsabile

È finito in carcere a Marassi il presunto responsabile della brutale rapina avvenuta lo scorso 26 aprile in corso Firenze, nel quartiere genovese di Castelletto, ai danni di un’anziana donna. Si tratta di un uomo di 55 anni, italiano, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire quanto accaduto quella domenica pomeriggio. Secondo gli investigatori, il 55enne avrebbe notato la vittima mentre viaggiava a bordo di un autobus, decidendo poi di seguirla fino al portone di casa.

Approfittando del momento in cui la donna stava rientrando, l’uomo l’avrebbe aggredita alle spalle, scaraventandola a terra per impossessarsi della borsa e fuggire rapidamente.

L’anziana era stata soccorsa poco dopo e trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino, dove i medici avevano diagnosticato un trauma cranico con una prognosi di 15 giorni.

Determinanti per identificare il sospettato sono stati gli accertamenti successivi alla rapina: poco dopo il colpo, infatti, sarebbe stato utilizzato il bancomat sottratto alla vittima. Gli agenti hanno rintracciato il presunto autore nel centro storico di Genova, procedendo quindi all’arresto e al trasferimento nel penitenziario di Marassi.

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