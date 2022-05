Genova, quasi un chilo di droga nell'appartamento: arrestato un 24enne

di Marco Innocenti

Al giovane sono state sequestrate anche 16 piantine di marijuana e più di duemila euro in contanti, oltre a due bilancini e una serra per la coltivazione

La polizia di Genova ha arrestato un ragazzo di 24 anni per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Ad allertare i poliziotti è stato il continuo viavai di persone in un appartamento di via Marco Polo a Castelletto. Gli agenti hanno aspettato che uno dei clienti uscisse e sono entrati nell'appartamento dove hanno trovato il ragazzo, tranquillamente seduto sul divano in compagnia di un acquirente e, in mezzo a loro, un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati sequestrati 813 grammi di hashish, 66 grammi di eroina, 220 grammi di marijuana, 16 piantine di marijuana, 6 chili di olio di estratto di marijuana e 2.120 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Inoltre sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, semi di marijuana e, all'interno di una piccola dispensa una serra in materiale plastico, con dentro una lampada e due vasi vuoti. Il ragazzo è stato arrestato e accompagnato su disposizione del pm nel carcere di Marassi per la convalida dell'arresto dinanzi al gip.