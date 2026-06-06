Genova, principio di incendio all'ospedale San Martino, nessun ferito

Momenti di apprensione questa mattina all’ospedale San Martino di Genova, dove un principio d’incendio si è sviluppato nei locali al piano fondi dell’area di Medicina Nucleare, all’interno del padiglione Sommariva.

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare il rogo sarebbe stata un’apparecchiatura sanitaria che avrebbe preso fuoco per motivi ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco insieme alle squadre di emergenza interne della struttura ospedaliera. Non si registrano feriti e le conseguenze dell’incendio sono rimaste circoscritte esclusivamente alla stanza interessata, evitando danni alle aree circostanti.

In una nota ufficiale, l’ospedale ha spiegato che il sistema antincendio ha funzionato correttamente, permettendo un rapido contenimento dell’emergenza e la successiva messa in sicurezza dell’area coinvolta. Al momento dell’accaduto, nei locali interessati non erano presenti né pazienti né operatori sanitari.

Sono ora in corso tutte le verifiche tecniche necessarie per individuare le cause dell’episodio e stabilire i tempi necessari al completo ripristino delle condizioni operative e di sicurezza del reparto.

L’Azienda sanitaria ha inoltre attivato le misure organizzative necessarie per garantire la continuità assistenziale. I pazienti con prestazioni già programmate e non rinviabili saranno presi in carico presso l’ospedale Galliera, mentre gli esami e le attività considerate differibili verranno ripianificati nel più breve tempo possibile, assicurando la prosecuzione dei percorsi di cura senza ripercussioni sulla qualità dell’assistenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.