Genova, prende forma il Watefront di Levante: il canale inizia a riempirsi d'acqua

Al via le operazioni di riempimento del Canale del Waterfront di Levante, profondo tre metri e mezzo e che accoglierà circa 50mila metri curbi d'acqua. Il canale sarà navigabile già per l’arrivo di The Ocean Race, previsto a partire dal 24 giugno.

A partire dalle 7 di mattina sono stati tolti i "tappi" e l'acqua a iniziato a defluire, anche se un po' più lentamente del previsto a causa di un costone roccioso che ha ritardato un po' le operazioni. Entro 48 ore, comunque, l'opera dovrebbe arrivare a compimento.

«Oggi è una giornata storica per Genova. Dopo tanto lavoro finalmente l’acqua si avvicina alle mura della città e i genovesi si potranno riappropriare del loro mare – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Sarà un vero spettacolo quando tutto sarà pronto per l’arrivo del Grand Finale di The Ocean Race. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando ogni giorno per rendere possibile tutto questo».

«Vedere riempirsi i canali del Waterfront di Levante è un risultato agognato e una grande emozione – spiega il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – Voglio ringraziare pubblicamente i dipendenti del Comune di Genova e le aziende che, con passione e dedizione, hanno lavorato in questo cantiere molto complesso e molto impegnativo: un vero e proprio “cantiere parlante” nel cuore della città, che si racconta e si sviluppa nel contesto di un quartiere fieristico che qui svolge le proprie attività. Questo è molto bello, perché dà a tutti l’opportunità di vedere quello che avviene oggi e che è il simbolo di una città dinamica, che vuole crescere, che crede in grandi progetti e che sa affrontare grandi sfide. È questa la Genova che vogliamo. Invito tutti i genovesi a recarsi in corso Podestà per assistere dal vivo alla procedura di allagamento dei canali che durerà tutto il giorno».