Genova, Premio Donna Scrittice: scelte le tre finaliste e le vincitrici dei premi speciali, cerimonia il 30 maggio al Ducale

Selezionate le finaliste della 40ª edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice e della prima edizione del Premio Digital Storyteller – Città di Genova, iniziativa che affianca al riconoscimento storico un nuovo spazio dedicato alla divulgazione letteraria sui canali digitali.

Nato nel 1985, il Premio Donna Scrittrice raggiunge quest'anno il traguardo delle quaranta edizioni – la seconda promossa dal Comune di Genova – confermandosi tra i principali Premi italiani dedicati alla narrativa femminile.

«Quaranta edizioni rappresentano un traguardo importante, che testimonia la solidità e il valore di un premio capace di rinnovarsi nel tempo, mantenendo al centro la qualità della scrittura femminile – commenta l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari - Accanto alla tradizione, abbiamo voluto introdurre uno sguardo contemporaneo con il Premio Digital Storyteller, per avvicinare nuovi pubblici e valorizzare le forme di racconto e divulgazione che oggi si sviluppano anche attraverso i canali digitali».

La giuria tecnica del Premio, composta da Francesco De Nicola (presidente), Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Sara Rattaro, Raffaella Romagnolo, Mirella Serri, Camilla Tagliabue e Pier Antonio Zannoni (segretario coordinatore), ha individuato la terna delle opere che concorreranno all'assegnazione del Premio:

A Roma non ci sono le montagne di Ritanna Armeni , Milano, Ponte alle Grazie Editore, 2025

di , Milano, Ponte alle Grazie Editore, 2025 Le querce non fanno limoni di Chiara Francini , Milano, Rizzoli, 2025

, Milano, Rizzoli, 2025 Non scrivere di me di Veronica Raimo, Torino, Einaudi, 2026

Nel corso della stessa seduta sono stati assegnati anche i tradizionali premi collaterali, il primo dedicato ai nuovi talenti, l'altro a porre in risalto un'opera di particolare valore culturale:

Premio Opera Prima a Sarebbe bellissimo di Paola Antonia Tasca, Milano, Mondadori, 2025

Premio Speciale della Giuria a Cartagloria di Rosa Matteucci, Milano, Adelphi Editore, 2025

Per il Premio Digital Storyteller – Città di Genova, che punta a valorizzare contenuti editoriali diffusi attraverso social media e piattaforme online, la giuria, tecnica composta da Agnese Crisà, Veronica Garreffa e Alessandro Ferraro, ha selezionato la terna di video recensioni finaliste, realizzate da creator e divulgatrici attive sulle principali piattaforme online:

video dedicato all'opera La seconda venuta di Hilda Bustamante di Salomé Esper, realizzato da Alessandra Fontana

video dedicato all'opera Il libro Bianco di Han Kang, realizzato da Noemi Gallo

video dedicato all'opera Deep End di Ali Hazelwood realizzato da Alessia Spinola

Il pubblico potrà votare online i video, accedendo a una piattaforma dedicata attraverso un link, che verrà pubblicato sui profili social istituzionali del Comune di Genova e sul sito www.bibliotechedigenova.it. Il video più votato si aggiudicherà il Premio.

Durante la cerimonia finale, prevista per sabato 30 maggio nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, verranno proclamate le vincitrici di entrambe le sezioni.

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