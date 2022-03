"Genova per voi", i profughi ucraini alla scoperta delle bellezze della città

di Edoardo Cozza

L'iniziativa dell'assessorato alla cultura della Regione con la comunità ucraina, Palazzo Ducale e l'associazione "Giovani Amici Uniti"

Un pomeriggio di svago nel centro di Genova per i profughi ucraini alla scoperta della città e della mostra sul Barocco a Palazzo Ducale. Si chiama 'Genova per voi' ed è il tour che è stato organizzato oggi con il coordinamento dell'assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura in collaborazione con la Comunità Ucraina genovese, Palazzo Ducale e l'associazione GAU-Giovani Amici Uniti.

Le famiglie arrivate dall'Ucraina hanno visitato alcune bellezze della città: dalla Casa di Colombo alla cattedrale di San Lorenzo, da Palazzo San Giorgio a via Garibaldi con i Rolli, per una visita che si è conclusa in Palazzo Ducale per la mostra Superbarocco.

L'assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura Ilaria Cavo ha spiegato il significato dell'iniziativa: "È emersa la necessità di creare momenti di svago e di integrazione per i profughi arrivati sul nostro territorio. Abbiamo così pensato di organizzare questa prima giornata di condivisione grazie alla collaborazione di Palazzo Ducale e dell'associazione GAU. È l'inizio di un percorso che vedrà presto Regione attivare altri progetti per l'integrazione scolastica e sociale".