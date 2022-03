Genova, pappagallo scappa dalla gabbia a Sampierdarena: salvato dai pompieri

di Marco Innocenti

Il volatile era rimasto intrappolato fra i rami di un albero. I vigili del fuoco lo hanno calmato con una noce e poi riconsegnato al proprietario

Era fuggito dalla gabbia per rifugiarsi su un albero lì vicino ma poi non riusciva più a muoversi, rimanendo incastrato fra i rami. La fuga di un pappagallo, (nella foto) fra via Cantore e piazza Montano a Sampierdarena, è durata solo poche ore. Il tempo di volare attraverso la finestra aperta e appollaiarsi su un ramo lì vicino, restando però intrappolato.

Questo ha permesso ai vigili del fuoco di intervenire, con un'autoscala per raggiungere l'animale e calmarlo, dandogli una noce. Così il pappagallo, di nome Eden, è potuto saltare verso il braccio dei suoi salvatori ed essere riconsegnato al suo legittimo proprietario.