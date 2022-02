Genova, offrono cocaina a carabinieri in borghese: arrestati due spacciatori in via Porta di Vacca

di Marco Innocenti

Sarà stato un momento di distrazione oppure la voglia di "fare affari", fatto sta che si sono ritrovati ad offrire cocaina a due carabinieri in borghese. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì, quando i due militari, in servizio in abiti civili nel centro storico di Genova, sono stati avvicinati da due persone, mentre percorrevano via Porta dei Vacca.

I due, entrambi 30enni e con precedenti, uno di origine senegalese e l'altro ghanese, quando si sono accorti dell'errore hanno capito che ormai era impossibile sfuggire all'arresto. I militari li hanno bloccati e, dalla perquisizione, sono saltati fuori 7 grammi di cocaina, già preparati in dosi pronte per la distribuzione, oltre a 1.500 euro in contanti. I due spacciatori sono stati arrestati.