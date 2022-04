Genova, oca a spasso fra le auto e i camion in A10: è la stessa salvata 10 giorni fa

di Marco Innocenti

L'animale è stato catturato e recuperato dai volontari ma è stato necessario chiudere il traffico per diversi minuti

Un'oca coraggiosa ma anche incauta quella che stamani, intorno alle 7 del mattino, si è ritrovata in mezzo ai camion e alle auto della A10, all'imbocco della galleria Colombara. L'animale è lo stesso che, dieci giorni fa, era stato visto passeggiare in cima ad un muraglione ai margini della carreggiata ma oggi ha deciso di giocarsi proprio il jolly, in fatto di sopravvivenza, finendo direttamente in mezzo alla corsia dell'autostrada.

Gli automobilisti, increduli nel vedere l'animale in strada, hanno subito fatto scattare l'allarme e la polizia stradale ha chiesto ad Aspi di bloccare il traffico all'interno della galleria, permettendo così ai volontari del Cras Enpa di Campomorone e alle guardie zoofile dell'Oipa Genova di catturare l'oca recidiva, che nel frattempo si stava incamminando spaventatissima verso l'interno della galleria stessa.

Ora l'oca resterà al Centro di Campomorone, visto che, proprio in occasione della sua precedente "passeggiata" lungo l'autostrada, il pennuto era stato restituito ai proprietari con la raccomandazione di far sì che la fuga non si ripetesse.