Genova, nuovo stop alla balneazione a Priaruggia

di Edoardo Cozza

Dopo i rilievi di Arpal, il sindaco Bucci dispone il divieto dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco

Nuovo divieto temoeraneo nella spiaggia di Priaruggia a Genova. Nè da comunicazione il Comune: "In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora il sindaco Marco Bucci ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco".