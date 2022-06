Genova, nuovo look per il parco di Villa Giustiniani Cambiaso ad Albaro

di Marco Innocenti

Un nuovo look per il parco di Villa Cambiaso Giustiniani in via Montallegro, sede della Scuola Politecnica dell'Università di Genova. Grazie ad un lavoro congiunto fra Axpo, Arbolia e Unige, infatti, il parco intorno alla villa è stato completamente riqualificato: le piante, alcune delle quali anche molto antiche, sono state potate, alcune di esse (ormai irrimediabilmente colpite da malattie) sono state invece abbattute e sostituite da altre più giovani, che in pochi anni torneranno ad offrire verde e ombra ai frequentatori del parco.

"Un progetto importante - ha spiegato l'assessore all'ambiente Matteo Campora - che ha portato ad una serie di interventi di sostituzione con alberi di pregio ma è altrettanto importante avere sempre più spesso al nostro fianco aziende consapevoli del valore di questo tipo di operazioni, rivolte alla messa a dimora di alberi nuovi all'interno dei parchi della città".

"La Scuola Politecnica abita qui da cento anni, esattamente dal 1921, quando fu acquistata dal Comune - ricorda il professor Giorgio Roth, preside della Scuola - e quindi mi piace pensare che in qualche modo festeggiamo questo centenario regalando alla villa una riqualificazione importante, regalando specie arboree anche inconsuete e particolari, riuscendo in una riqualificazione che è una grande soddisfazione".