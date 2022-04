Genova, notte di allerta meteo fra rami spezzati e allagamenti

di Marco Innocenti

Ben 26 gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della città ma, per fortuna, tutti senza gravi conseguenze

Notte di allerta meteo e notte di super-lavoro per i vigili del fuoco di Genova, con molti interventi in varie parti della città, soprattutto nel levante. Il forte vento che ha soffiato per quasi tutta la notte ha causato la caduta di parecchi rami, per fortuna senza gravi conseguenze o feriti. Interventi anche per qualche allagamento e per gli effetti di alcune forti grandinate, che si sono però risolte sempre in pochi minuti. Qualche difficoltà in più nel quartiere di Oregina, dove la pioggia ha causato l'allagamento di via Capri. Alla fine della nottata, sarebbero stato oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco.

Per fortuna, con le prime ore della mattinata, la situazione è decisamente migliorata e la pioggia ha smesso di cadere. Si ricorda, comunque, che lo stato di allerta gialla cesserà alle ore 13.