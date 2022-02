Genova, No Green Pass in piazza: 30esimo sabato di protesta

di Marco Innocenti

I manifestanti si sono ritrovati in piazza Martinez per poi dare il via al consueto corteo per le vie della città

Trentesimo sabato di protesta per i movimenti no green pass che, anche oggi, hanno sfilato per le vie di Genova per manifestare contro le politiche del governo Draghi. Stavolta i manifestanti si sono ritrovati inizialmente in piazza Martinez e poi hanno iniziato il consueto corteo da via Canevari, la zona di Brignole, via San Vincenzo, piazza Colombo, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torinovia Giacometti e tornare infine in piazza Martinez.