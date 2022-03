Genova, ecco l'Emporio Solidale, community hub per la valorizzazione delle persone

di Redazione

Il consigliere delegato Mario Baroni: "Finalmente una casa per il lavoro per Anpi, Ce.sto e Genova Solidale. Superare l'assistenzialismo per pensare alla dignità e all'inclusione"

È stato inaugurato oggi, tra piazza Veneroso e via di Canneto il Lungo 57rosso, il nuovo Emporio Solidale, primo community hub del Sestiere del Molo. L'emporio nasce dal lavoro durato due anni dei volontari di Anpi sezione "Teresa Mattei", Il Ce.sto Odv e Genova Solidale con la collaborazione degli abitanti del Sestiere.

Il progetto punta a superare il concetto di semplice assistenzialismo per evolversi in un principio di valorizzazione delle persone stesse. Per questo è stata costruita una rete di reciprocità atta a rispondere alle difficoltà del quartiere e sono state individuate secondo due criteri una serie di azioni utili a tutti i cittadini che lo abitano: il primo criterio è quello di individuare azioni specifiche che possano essere utili al quartiere, inteso sia come abitanti che come territorio; il secondo è quello che vuole valorizzare le persone secondo le loro qualità e capacità perché migliorando sé stessi si migliorano sia il contesto che il rapporto con gli altri.

"Il lavoro svolto sul territorio da ANPI, Ce.sto e Genova Solidale sul territorio - dice il consigliere alle Politiche sociali Mario Baroni - ha finalmente trovato una casa in questo spazio. Poter contare su un community hub nel Sestiere del Molo, il primo nel suo genere, è un passo molto importante per poter fornire una nuova forma di assistenzialismo, capillare, mutuale, che mette al centro la dignità e l'inclusione e davvero solidale, che non può che essere di sprono per alzare l'asticella sempre più in alto. L'Emporio solidale è davvero l'espressione massima di cosa possono fare il mondo dell'associazionismo, i singoli cittadini e le istituzioni quando decidono di lavorare insieme".