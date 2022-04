Genova, nasce GoGoGe: l'app per muoversi in città su bus, metro e car sharing

di Marco Innocenti

La sperimentazione sarà portata avanti da mille utenti selezionati per 6 mesi a partire dal 9 maggio

Parte a Genova la sperimentazione di un innovativo sistema di Mobility-as-a-Service (MaaS), contraddistinto dalla nuova app GoGoGe. La app sarà utilizzata, in via sperimentale per 6 mesi a partire dal 9 maggio, da un pacchetto di mille utenti selezionati. Ognuno degli utenti, una volta attivata la app, potrà utilizzare gli autobus, urbani ed extraurbani, la metro e gli ascensori ma anche i servizi di car sharing e bike sharing elettrico, oltre che pagare la sosta in tutte le zone della città. A fine giornata, la app addebiterà automaticamente la miglior tariffa disponibile in base ai viaggi effettuati. La tecnologia di riferimento è la cosiddetta BIBO (BE-IN-BE-OUT). Attivando l’App e il sistema Bluetooth sarà la App stessa a connettersi con i sistemi installati a bordo di bus, metropolitana, ascensori, funicolari ed a memorizzare il viaggio.

Il progetto, nato dalla sinergia tra Comune di Genova, AMT e Hitachi Rail, ha come obiettivo di massimizzare i benefici di una mobilità sempre più ad alto contenuto tecnologico e sostenibile. Ma dalla teoria occorre passare alla pratica: capire le reali esigenze dei cittadini, che caratteristiche debba avere la piattaforma tecnologica e le problematiche di gestione di tutto l’ecosistema dei fornitori dei servizi coinvolti.

Hitachi Rail, Comune di Genova e AMT hanno voluto mettersi insieme e progettare la sperimentazione di un sistema con caratteristiche fortemente innovative, che darà indicazioni fondamentali per la mobilità sostenibile del futuro. Genova Parcheggi, Elettra Car Sharing e MiMoto hanno creduto fin da subito nel progetto.

A partire da oggi verrà avviata la selezione dei volontari per la sperimentazione; l’operatività del servizio è prevista dal 9 maggio per 6 mesi. Oltre a tutto il servizio urbano, il sistema è previsto anche sulle linee 715 e 725 del servizio provinciale di AMT. Tutte le informazioni per partecipare alla selezione del campione pilota che testerà la App, si possono consultare sul sito www.amt.genova.it, direttamente dal bottone dedicato, presente in home page.

“Semplicità e interoperabilità devono diventare le caratteristiche della mobilità sostenibile del futuro - dichiara Marco Beltrami, Presidente AMT - Con questo progetto, sviluppato grazie alla collaborazione di Hitachi e di alcuni partner locali, sperimentiamo una soluzione di MaaS fortemente originale e innovativa. Tre sono gli aspetti che mi piace sottolineare di questo progetto: la facilità d’uso abilitata dal sistema Bluetooth presente sulla App che consente l'accesso a bordo senza dover fare nulla (no biglietto, no carta di credito), l'applicazione a fine giornata di un sistema di "best fare", quindi a favore del cliente, e l'integrazione in una sola App di una pluralità di fornitori di servizi di mobilità. La soluzione consente poi di acquisire informazioni sui flussi di grande utilità per lo sviluppo del servizio. Ringrazio Hitachi che ha creduto nella nostra città e in AMT per avviare questa sperimentazione che aiuterà a capire come concretamente possa essere un sistema di mobilità sostenibile a Genova e non solo”.