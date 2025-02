Genova, mozione per la continuità territoriale dell’aeroporto. Canessa Cerchi: servono collegamenti garantiti e sostenibili

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Presentata mozione per la continuità territoriale dell’aeroporto di Genova

2️⃣ La proposta prevede l’introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire voli accessibili

3️⃣ L’obiettivo è migliorare la mobilità e ridurre l’isolamento infrastrutturale della regione

La notizia nel dettaglio

La consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi ha presentato una mozione per chiedere il riconoscimento della continuità territoriale per l’aeroporto di Genova. L’iniziativa mira a ottenere il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per l’introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) su rotte considerate strategiche.

Necessità della misura – La proposta si inserisce in un contesto di difficoltà infrastrutturali che penalizzano la Liguria, limitando le possibilità di spostamento per residenti e lavoratori. L’aeroporto di Genova, secondo la consigliera, potrebbe rappresentare una soluzione chiave, ma per farlo è necessario garantire voli continui e a prezzi sostenibili.

Obiettivo degli OSP – L’applicazione degli oneri di servizio pubblico permetterebbe di rendere più accessibili i collegamenti aerei da Genova verso destinazioni fondamentali come Roma e Milano, facilitando gli spostamenti di studenti, professionisti e cittadini.

Competitività regionale – La mozione sottolinea che il riconoscimento della continuità territoriale non sarebbe un privilegio, ma una misura essenziale per garantire pari opportunità alla Liguria rispetto ad altre regioni italiane, migliorando la mobilità e l’accessibilità del territorio.

Dichiarazione – “L’aeroporto di Genova può e deve essere una soluzione strategica, ma perché lo sia davvero, occorre garantire collegamenti aerei continui, accessibili e a prezzi sostenibili” ha dichiarato Canessa Cerchi, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per il futuro della regione.

