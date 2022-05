Genova, l'autopsia sull'uomo caduto in mare dalla pista dell'aeroporto: Robbiano è stato colpito da un'ischemia

di Marco Innocenti

Adesso resta da stabilire se l'uomo sia morto sul colpo oppure sia annegato successivamente

Sergej Robbiano, il dipendente dell'aeroporto di Genova morto la notte tra venerdì e sabato dopo essere precipitato con l'auto in mare ai margini della pista di decollo, è stato colpito da un'ischemia cerebrale. Lo ha rivelato l'autopsia effettuata ieri dal medico legale Sara Lo Pinto. Saranno solo i successivi accertamenti a stabilire se il 51enne sia morto sul colpo o sia annegato, ma all'origine della tragedia ci sarebbe quindi un malore.

Intanto il fascicolo aperto in procura per omicidio colposo, è passato dal sostituto procuratore Giancarlo Vona a Francesca Rombolà, specializzata in infortuni sul lavoro. Questa mattina il sindacato Usb, di cui Robbiano era delegato per l'aeroporto, ha organizzato un presidio in ricordo del lavoratore scomparso.