Genova, mascherina e cappello sugli occhi: due rapinatori svaligiano una tabaccheria

di Marco Innocenti

Pistola alla mano, hanno minacciato il titolare e sono fuggiti a piedi con l'incasso di 1500 euro e diversi biglietti dell'autobus

Un tabaccaio è stato rapinato ieri sera nella sua attività da due uomini che avevano il volto coperto dalle mascherine e il cappellino calato sugli occhi: un bandito era armato di pistola. E' avvenuto in via Brignole De Ferrari davanti al mercato del Carmine, in centro storico, poco dopo le 19. I rapinatori hanno minacciato il commerciante e si sono fatti consegnare l'incasso circa 1500 euro e molti biglietti per il bus. Fatto il colpo i due si sono allontanati a piedi. E' stato il tabaccaio a segnalare l'accaduto ai carabinieri che ora indagano sul caso. Un aiuto alle indagini potrebbe venire dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.