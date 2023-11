Genova, la città dei bambini e dei ragazzi festeggia il suo primo compleanno

Sabato 2 dicembre La Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova compie un anno. Per celebrare questa prima importante ricorrenza, la struttura offre ai propri visitatori un weekend di speciali appuntamenti tra science snacks e laboratori. Il momento clou dei festeggiamenti sarà alle ore 16 con il taglio di una torta personalizzata da condividere con tutti i visitatori presenti.

Science snack a cura dello Staff della Città dei Bambini e dei Ragazzi e laboratori di giochi e arti circensi, a cura di SiRCUS Centro delle Arti del Circo, si svolgeranno sabato 2 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e domenica 3 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, in diverse postazioni lungo il percorso e nell’aula didattica. Gli appuntamenti saranno a rotazione e di libero accesso, senza necessità di prenotazione, per tutti i visitatori della Città dei Bambini e dei Ragazzi.

I riconoscimenti

La struttura, proprio in occasione del primo compleanno, ha ottenuto due importanti riconoscimenti nell’ambito del comparto degli eventi al Bea - Best Event Awards Italia 2023: il primo posto come Miglior Format Proprietario e il secondo come Miglior Evento Educational/Formazione.

Riconoscimenti che valorizzano i tratti peculiari di un format innovativo, ideato da Filmmaster, che restituisce alla città di Genova un’area come il Porto Antico, attraverso una profonda opera di rigenerazione urbana guidata dallo studio di Renzo Piano. La Città dei Bambini e dei Ragazzi è il primo museo esperienziale dedicato a cinque sensi, contraddistinto da un nuovo modello formativo sviluppato in collaborazione con rinomati partner scientifici, tra cui la fondazione Montessori. Uno spazio liberamente esplorabile di oltre duemila metri quadri, dove grandi e piccoli possono condividere una serie di esperienze interattive che arricchiscono concretamente l’offerta per le famiglie in città.

Un successo di critica e pubblico, con oltre 150mila visite nel primo anno, 20.000 follower sui profili Facebook e Instagram e 3,5 milioni di persone raggiunte attraverso l’attività social, ora premiato anche dalla giuria per l’originalità del format e la capacità di veicolare verso target – anche molto diversi tra loro – una chiara e coerente finalità educativa.

I due premi sono un’ulteriore conferma della validità dell’innovativo concept dell’experience museum realizzato grazie all’investimento congiunto di Costa Edutainment e Porto Antico di Genova e alla progettazione, produzione e direzione artistica di Filmmaster, azienda italiana leader nell’ideazione e produzione di grandi eventi, live show e cerimonie con oltre 40 anni di storia alle spalle.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria e ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (ultimo ingresso).

Si consiglia di prenotare il biglietto di ingresso per tempo acquistandolo su www.cittadeibambini.net.