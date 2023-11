Genova, l'ultimo libro di Katherine Rundell vincitrice del premio Andersen nel 2017: "Il mondo è un'immensa e selvaggia avventura"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nell’anno di Genova Capitale Italiana del Libro, una giornata nel segno della letteratura per ragazzi (e non solo), con un’ospite speciale, Katherine Rundell, pluripremiata scrittrice britannica, insegnante di letteratura a Oxford, autrice di romanzi bestseller per ragazzi come La ragazza dei lupi, Sophie sui tetti di Parigi, Capriole sotto al temporale e del saggio Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio, editi da Rizzoli. Il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, sarà occasione per dialogare insieme intorno al suo nuovo libro, Creature impossibili (Rizzoli), il primo romanzo di una trilogia fantasy popolata da animali straordinari, tra sfingi, centauri e anche grifoni, simboli ben noti nel capoluogo genovese, e ancora figure ancor più misteriose e antiche come kappe e karkadann, manticore e tori marini, che diventano occasione all’interno di un viaggio avventuroso per raccontare il nostro legame con le storie e l’immaginazione e per riflettere sui delicati equilibri del pianeta.

"Sono migliaia le creature inventate dall'umanità. Se gli adulti riprendessero in mano i libri che leggevano da bambini, darebbero sicuramente una scossa alla loro immaginazione. Per me è una gioia scrivere per i ragazzi. Bisogna coinvolgerli con tanta immaginazione specialmente oggi in cui sono attratti dai social come Tik Tok e Instagram e questa è una battaglia che mi piace combattere. Il mondo è un'immensa avventura, siate consapevoli che è meraviglioso e che ha bisogno di essere protetto", così Katherine Rundell a Telenord, in occasione della sua visita a Palazzo Ducale e in concomitanza con la Giornata internazionale dell'Infanzia.