Genova, l'idea di Bucci: "Con la nuova funivia, i crocieristi arriveranno ai forti"

di Edoardo Cozza

Il sindaco spiega il progetto: "Si potrà andare dalla stazione marittima ai forti e alle mura per un servizio turistico innovativo"

"Con la nuova funivia di forte Begato porteremo i passeggeri delle navi da crociera dalla stazione marittima fino ai sei forti principali e alle mura della nostra città completamente ristrutturati offrendo un servizio ottimo dal punto di vista turistico". Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci in una conferenza stampa a margine del summit croceristico europeo in corso a Palazzo Ducale.

"Genova è ritornata ad essere la capitale del business croceristico, noi vogliamo competere per ospitare sempre eventi di questo tipo e ci candidiamo per essere veramente un home port in regala per offrire tutti i servizi alle navi da crociera", aggiunge.