Genova, investito anziano con il cane in via Barabino. Deceduto l'animale

Momenti di paura questa mattina nel quartiere della Foce, dove un uomo di 80 anni è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada insieme al proprio cane. Per l’animale, purtroppo, l’incidente si è rivelato mortale.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 11.30 all’incrocio tra via Barabino e via della Libertà. I primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari della Croce Bianca, seguiti dall’ambulanza della Squadra Emergenza, intervenuta per assistere l’anziano investito. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della circolazione nella zona.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde quando sarebbe stato colpito da un’auto in fase di svolta da via della Libertà, manovra che prevedeva l’obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Il cane, rimasto schiacciato sotto una delle ruote del veicolo, è stato trasportato immediatamente in un vicino ambulatorio veterinario, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

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