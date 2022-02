Genova, inseguimento ad alta velocità nel cuore della notte: coppia in fuga con 5 chili di marijuana

di Marco Innocenti

La donna, una 35enne al quinto mese di gravidanza, è stata fermata e denunciata dopo che aveva gettato la droga dal finestrino dell'auto in corsa

Inseguimento ad alta velocità nel cuore della notte per le vie di Genova, da piazza Caricamento a Corso Europa. E' successo stanotte, dopo che intorno alle 3.30 una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha deciso di avvicinarsi ad un'Alfa 147 per un controllo. A bordo dell'auto, un uomo e una donna. Alla vista dei militari, però, l'uomo alla guida ha improvvisamente inserito la marcia e si è dato alla fuga a tutta velocità.

I carabinieri sono quindi saliti sull'auto di servizio e hanno iniziato l'inseguimento per le vie del centro. Dall'Alfa, la donna ha iniziato subito a gettare dal finestrino alcuni involucri in cellophane, mentre altre gazzelle dei carabinieri si aggiungevano, in rinforzo ai colleghi. Alla fine, vedendosi ormai senza via di fuga, l'uomo al volante ha deciso di fermare l'auto in corso Europa, fuggendo a piedi e facendo perdere le proprie tracce.

La donna, una 35enne di Livorno, già nota alle forze dell'ordine e al quinto mese di gravidanza, è stata invece fermata e denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno infatti recuperato i pacchetti gettati dal finestrino durante la fuga in auto e hanno messo insieme la bellezza di 5,5 chilogrammi di marijuana.