Genova, individuato il guidatore della Ferrari schiantatasi in via Casaregis: è un giovane di 23 anni

di Marco Innocenti

La polizia locale indaga per verificare se, prima dello schianto, il giovane abbia commesso altre infrazioni al codice della strada

È stato individuato il conducente della Ferrari che, nella notte fra venerdì e sabato, si è schiantato in via Casaregis a Genova, distruggendo il dehor di un bar e terminando la sua folle corsa contro alcune auto in sosta. Alla guida dell'auto c'era un giovane di appena 23 anni, originario della provincia di Salerno ma residente a Genova. Non è stato difficile rintracciarlo, per gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. La Ferrari infatti era stata presaa noleggio venerdì pomeriggio e avrebbe dovuto essere restituita al concessionario lunedì.

Il giovane, quando ha visto gli agenti bussare alla porta della sua abitazione, non ha negato e ha anche fornito le generalità della persona che viaggiava insieme a lui al momento dello schianto. Al momento, non sembra che avesse bevuto, anche se prima di escludere l'uso di qualunque sostanza si dovrà attendere l'esito delle analisi già disposte.

Sembra invece assodato che la Ferrari procedesse a velocità molto sostenuta, tanto che la polizia locale sta acquisendo le immagini anche di molte altre telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per scoprire se il guidatore si sia reso colpevole di altre infrazioni al codice della strada prima dell'incidente.